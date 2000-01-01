連接虛擬與現實世界

我們協助 NFT 項目團隊為他們的 NFT 提供更多賦能。鏈上資產可用於現實世界的場景，例如通過 KryptoGO Wallet 驗證其 NFT 的所有權以提供對私人活動的通行權。在鏈上建立的信任可用於線下驗證和領取額外的實體獎勵。