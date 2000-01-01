KryptoGO 協助你

虛擬資產管理平台

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輕鬆追蹤加密貨幣、DeFi 產品和 NFT 的損益。

一鍵投資

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一鍵投資 DeFi 產品、合規基金及個人化基金。

社交投資

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通過訊息、特色貼文與群組論壇，即時了解對項目、貨幣、整個生態系的第一手見解。

社群治理

社群治理

協助 DAO 解決技術難關、完善組織功能，使更多成員參與社群建設及治理。

去中心化身份認證

去中心化身份認證

防止去中心化金融詐欺、不信任問題，並遵守國際 VASP 的規定。

Web 3.0 & 元宇宙金融護照

Web 3.0 & 元宇宙金融護照

KryptoGO Wallet 將作為您在 Web 3.0 和元宇宙中唯一受信任的護照，證明鏈上身份與地位。

KryptoGO 錢包

一個錢包管理你的虛擬資產

作為一個去中心化多鏈整合錢包，不論是加密貨幣新手、有經驗的用戶和大型資產管理者都可以輕鬆使用！

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  • 多鏈資產管理

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    一個平台整合和管理您的所有虛擬資產。

  • 一鍵投資獲利

    一鍵投資獲利

    APY 超過 2 位數，輕鬆增加財富。

  • 10 秒簡單註冊

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    使用手機號碼註冊，直接導入聯繫人。

  • NFT 即 VIP 通行證

    NFT 即 VIP 通行證

    有效驗證 NFT 所有權，並無縫兌換獎勵。

  • 聊天、轉帳、收款

    聊天、轉帳、收款

    將您的聯繫人與區塊鏈地址或電話號碼聯繫起來。

  • 靈活串接應用

    靈活串接應用

    內建 DApp 瀏覽器和 WalletConnect 服務。

多鏈資產管理
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KryptoGO 金融監管

KY-A-B-C 一站式合規解決方案

KY-A-B-C，為企業進行區塊鏈分析 (KYA)、企業 KYC (KYB) 和個人 KYC (KYC) 的一站式服務。我們的解決方案將傳統方法轉變為自動化 KYC/AML，運用 AI 人工智慧自動識別所有數據源的風險。

為什麼 KryptoGO

如此獨特且難以複製？

合規可信的去中心化錢包

我們的資產管理平台已通過國際標準化組織：ISO 27001 和 ISO 27701 的驗證。

合規可信的去中心化錢包

多鏈投資組合追蹤

我們的資產管理平台追蹤多條區塊鏈上的加密貨幣、DeFi 產品和 NFT，幫助您一目了然地了解您的整個投資組合。

多鏈投資組合追蹤

雙方身份驗證

無論是項目所有者、基金經理還是個人投資者，KryptoGO Compliance 都會對平台用戶進行身份驗證與盡職調查，信任我們的用戶就可以信任他們的交易對象。

雙方身份驗證

連接虛擬與現實世界

我們協助 NFT 項目團隊為他們的 NFT 提供更多賦能。鏈上資產可用於現實世界的場景，例如通過 KryptoGO Wallet 驗證其 NFT 的所有權以提供對私人活動的通行權。在鏈上建立的信任可用於線下驗證和領取額外的實體獎勵。

連接虛擬與現實世界

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